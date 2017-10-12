Kız kardeşinin kaçırıldığı otomobilin sürücüsünü öldürdü (2)

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 POLİS, 1 ZANLI YARALANDI

Ankara’nın Kahramankazan İlçesi\'nde bir kişinin öldüğü olay ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı.

Kahramankazan İlçesi\'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.’yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucu otomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç’in ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

