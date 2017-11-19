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Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Erol POLAT- Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 13 yaşındaki B

19 Kasım 2017 19:55

Erol POLAT- Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 13 yaşındaki B.A.\'nın davranışlarından şüphelenen rehber öğretmeni, öğrencisinin, ağabeyinin tacizine uğradığını öğrendi. Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla 18 yaşındaki A.A. tutuklandı. B.A. ise devlet korumasına alındı.
Darıca\'daki bir ortaokulda eğitim gören B.A.\'nın davranışlarından şüphelenen rehber öğretmeni, öğrencisiyle görüştü. B.A., rehber öğretmenine ağabeyi A.A.\'nın evde kimsenin olmadığı sırada, kendisine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, öğrencisinin iddiası üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, A.A.\'yı gözaltına aldı. İfadesinde, kız kardeşinin kendisine iftira attığını ileri süren A.A., \"Ben, kardeşimi dışarıdaki her türlü tehlikeden korumak, arkadaşlarıyla buluşmasına izin vermeyip, telefon görüşmelerini de kontrol altında tutunca, kendisi de bu duruma kızıp, sürekli olarak bana \'Bunun hesabını bir gün ödeyeceksin\' diyordu. Kardeşimin özgürlüğünü kısıtladığım için benden intikam almak istediğini ve bu nedenle böyle bir iftirada bulunduğunu düşünüyorum\" dedi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklandı. B.A. ise devlet korumasına alındı.

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