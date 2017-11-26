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Kız kardeşine işkence etti, elektrik vererek öldürdü, iyi hal indirimi aldı!

Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı

26 Kasım 2017 00:39

Batman’da, kız kardeşi 16 yaşındaki Amine Demirtaş’a 1 hafta boyunca işkence eden, daha sonra vücuduna elektrik vererek öldüren 29 yaşındaki Kasım Demirtaş’ın ‘Eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme’ suçundan yargılanması tamamlandı.

Kasım Demirtaş’ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve gösterdiği pişmanlığı ‘iyi hal’ nedeni sayarak, cezayı ömür boyu hapis cezasına indirdi.

Aynı dosyada yargılanan anne Adalet ve baba Mehmet Mahsum Demirtaş’ın ise beraatlerine karar verildi. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. (DHA)

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