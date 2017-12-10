“Kız kardeşimi beni nişanlımla gördüğü için öldürdüm”

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Pakistan’ın Karaçi kentinde gerçekleşen bir hırsızlık sırasında öldürülen kızkardeşi hırsızın değil ablasının öldürdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden abla cinayeti gizlemek için nişanlısıyla birlikte olaya hırsızlık süsü verdiklerini anlattı.

Olayda hayatını kaybeden maktulün büyük ablası Alvina, öz kız kardeşini kendilerini nişanlısıyla birlikte görmesi nedeniyle, nişanlısının da yardımıyla soğukkanlılıkla öldürdüğünü itiraf etti. Pakistan medyasında çıkan haberlere göre cinayet kurbanı Aleena ablasının nişanlısıyla çok yakın görüntülerini kaydetmiş ve bu görüntüleri ebeveynlerine göstermekle tehdit ediyordu.

Alvina itirafında nişanlısı Mazhar kızkardeşini sabit tutarken kardeşinin boğazını kestiğini, sonrasında da eve hırsız girmiş süsü vermek için evlerinden yüklü miktarda parayı nişanlısı Mazhar’a verip, kendisini de bilerek yaraladığını itiraf etti. (Fotoğraflı)