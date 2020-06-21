Kız isteme töreni 9 kişinin Koronavirüs'e yakalanmasıyla bitti

Kütahya'da, iki aile arasındaki kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 6 bina tedbir amacıyla karantinaya alındı.



Manisa'dan, Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine kız istemek için gelen aile, beldede yaşayan ailenin evine konuk oldu. Akşam kız isteme merasiminin ardından iki aile birlikte yemek yedi. Sabah belirtiler görülmesi üzerine kız isteme merasimine katılanlara Covid-19 testi yapıldı. İki aileden 9 kişinin Koronavirüs taşıdığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan araştırmada merasime katılanların 6 farklı binada oturduğu tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlar bazılarının hastanede tedaviye alındığı, ağır belirtiler görülmeyenlerin ise Tunçbilek Misafir Evi’nde yerleştirilerek izole olmaları sağlandığı kaydedildi.

Karantinaya alınan 6 binadaki 30 kadar kişinin tüm ihtiyaçlarının Tavşanlı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi. Belde camilerinden Koronavirüs ile ilgili uyarı anonsları yapıldı. (DHA)