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Kız için çıkan kavgadaki 9 bıçak darbesine, 15 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da amcasının kızının eski erkek arkadaşı 19 yaşındaki Muhammed Çakır'ı 9 kez bıçakla yaralayan aynı yaştaki Cüneyt Ürkek hakkında, 'Kasten öldürme girişimi' iddiasıyla, 9-15 yıl hapis istemiyle dava

10 Eylül 2017 13:07

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da amcasının kızının eski erkek arkadaşı 19 yaşındaki Muhammed Çakır\'ı 9 kez bıçakla yaralayan aynı yaştaki Cüneyt Ürkek hakkında, \'Kasten öldürme girişimi\' iddiasıyla, 9-15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Ürkek bıçakladığı kişinin amcasının kızını rahatsız ettiğini öne sürdü.
İnşaatlarda işçi, 19 yaşındaki Muhammed Çakır, şüpheli Cüneyt Ürkek\'in daha önceden kaçırdığı ancak, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim ettiği amcasının kızı ile bir süre sevgili olarak görüştü. Cüneyt Ürkek, iddiaya görde bu  ilişkiyi öğrendikten sonra Muhammed Çakır\'ı rahatsız etmeye başladı. Cüneyt Ürkek, geçen nisan ayında yemek için çalıştığı ciğer kebap salonuna gelen Çakır\'ı 9 bıçak darbesi ile 15-20 yerinden bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cüneyt Ürkek hakkında \'Kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 9-15 yıl hapis cezası istendi.
Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ifade veren Ürkek, Çakır\'ın karşılık görmeden sevdiği amcasının kızını rahatsız ettiğini öne sürerken kendisine \"Onu sana yar etmeyeceğim\" demesi üzerine bıçakla ona saldırdığını anlattı.
Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek\'in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine \'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'Cinsel istismar\' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Cüneyt Ürkek\'in Muhammed Çakır\'ı bıçaklaması olayı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır\'ı bir köşeye sıkıştıran Ürkek\'in, elindeki bıçağı defalarca sapladığı, çevredekilerin izlediği olayı, yoldan geçen iki gencin engellemeye çalıştığı görüldü. Çakır\'ı bıçaklamaya devam eden sanığı kolundan tutup engelleyen iki genç, daha sonra sanığı uzaklaştırmak istiyor. Cüneyt Ürkek, gençlerin kolunu tutması üzerine can çekişen Çakır\'a kafa atarak, tokat vurup uzaklaşıyor. Bıçaklanınca kaldırıma yığılan ve kan kaybeden Çakır\'ın bir süre yerde can çekiştiği, çevredekilerin yarasına tampon yaptığı görülüyor.

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