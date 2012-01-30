‘Kız doğurduğu için öldürüldü’

T24 - Afganistan’ın Kunduz bölgesinde, üçüncü kızını dünyaya getiren bir kadının kayınvalidesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi.



BBC Türçe'de yer alan habre göre; Afganistan'da gelinini kız çocuk doğurduğu için öldürmekle suçlanan bir kadın tutuklandı. İki gün önce gerçekleşen cinayete, kadının kocasının da karıştığı öne sürüldü. Polis yetkilileri, Arbaki adlı Taliban'a karşı örgütlenen silahlı çetelere mensup olduğu sanılan kocanın olayın ardından kayıplara karıştığını belirtti.





'ŞOK EDİCİ BİR CİNAYET'



Cinayeti uluslararası medyanın gündemine getiren Afgan kadın hakları savunucuları da cinayeti şok edici ve kabul edilemez diye niteledi. Kunduz'un Hanabad kentine bağlı Mahfalay'da işlenen bu cinayet, ülkede son yıllarda yakınlarının şiddetine hedef olan kadınlara bir yenisini daha ekledi.





KIZ ÇOCUKLARI YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR



Afgan toplumunun kırsal ve geleneksel kesimlerinde erkek çocukların doğumu genellikle büyük sevinçle karşılanırken, kız çocuklar aile için yük olarak görülüyor. Afganistan'da kadına şiddet uygulanmasını yasaklayan yasalar var ancak uygulamada, töre baskısı çoğu kez yasalara üstün geliyor.





