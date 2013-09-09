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Dünya

Taliban üyeleri tarafından vurulan Pakistanlı kıza barış ödülü verildi

2012 yılının ekim ayında, kızlarınokumasını savunduğu grekçesiyle okul yolu dönüşünde Taliban üyeleri tarafından başından vurulan Pakitanlı cesur kız Malala'ya barış ödülü verildi

09 Eylül 2013 11:27

Kız çocuklarına eğitim hakkını savunduğu için Taliban üyeleri tarafından başından vurulan 16 yaşındaki Pakistanlı Malala, ‘uluslararası çocuk barış ödülü’ne layık görüldü. 

Malala Yousafzai’ye ödülü Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen bir törenle verildi. Başbakan Mark Rutte'nin de katıldığı törende ödülü Nobel Barış ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman sundu. 100 bin euro değerindeki ödülün, Pakistan’da kız çocuklarının eğitimini teşvik eden projelerde kullanılacağı belirtildi.

 

Taliban kurşunu yıldırmadı

 

Malala, 2012 yılının ekim ayında, okul yolu dönüşünde Taliban üyeleri tarafından başından vurulmuştu. Malala saldırıda ağır şekilde yaralanmasına rağmen çocukların eğitim hakkını savunmaya devam etti. Malala, “Benim hedeflerimi ve isteklerimi değiştirebileceklerini düşündü. Hayatta bir şey değişmedi ancak şunun dışında: Zayıflık, korku ve umutsuzluk öldü, güç, cesaret ve tutku doğdu“ ifadelerini kullanmış, BM Gençlik Meclisi’nde bir konuşma yapmıştı.Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Malala'yı "dünyanın en cesur kızı" olarak nitelemişti.

Malala, yazdığı bir blogda Taliban yönetimi altındaki hayatını anlatarak kamuoyunun dikkatini çekmişti. Vurulmasının ardından Pakistan'da bir hafta boyunca tedavi edilen Malala, daha sonra İngiltere’nin Kraliçe Elizabeth Hastanesi'ne nakledilmişti. Malala, halen ailesiyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Deutsche Welle

 

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