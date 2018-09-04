T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

04 Eylül 2018 17:30

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1\'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, \'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek\' suçundan, M.K., ise \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANKaraman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ŞubesiAsayiş ŞubesiYapılanEmniyet MüdürlüğündekiKaraman Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24