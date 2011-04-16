-KIZ ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARA 11 TUTUKLAMA AKSARAY (A.A) - 16.04.2011 - Aksaray'da yaşları 11 ile 18 arasında değişen 6 kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 33 kişiden, 11'i tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Ekiplerinin, R.A. (15), A.A. (11), K.A.(13) B.A. (18), K.D. (13) ve D.C'nin (16), cinsel istismara uğradığı yönündeki ihbar üzerine başlattığı çalışmada, gözaltına alınan 33 kişi, Aksaray Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan 33 kişiden 17'si serbest bırakıldı, 16 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden A.B, İ.T, A.K, A.N, U.C, İ.Y, C.D, M.K, S.A, R.Ç, F.S. tutuklandı, diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinsel istismara uğrayan kız çocukları Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.