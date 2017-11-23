Kız çocuğunu tacizden yargılanan sanığa 12.5 yıl hapis

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan bakkal, 22 yaşındaki Eyüp Ekici, 12.5 yıl hapis cezası verildi.

Yalvaç\'ta geçen Mart ayında annesinin verdiği parayla 6 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte evlerinin yakınındaki bakkala giden R.N.K., döndüğünde annesine bakkalda buzdolabından dondurma almak için eğildi. Küçük kız bakkal Eyüp Ekici\'nin bu sırada kendisine daha önceki gibi uygunsuz şeyler yaptığını anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Eyüp Ekici, tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Eyüp Ekici\'nin \'Küçük yaştaki çocuğa cinsel taciz\' suçlamasıyla yargılandığı dava tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Ekici, avukatı ve yakınlarıyla mağdurun babası ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı sanığa dosyanın esasına ilişkin savunmasını yapmak üzere söz verdi. Sanık Eyüp Ekici, suçlama ve savcının görüşünü kabul etmediğini belirterek, beraat ettirilmesini istedi.

12.5 YIL HAPİS

Kız çocuğunun babası Y.K., savcının dosyanın esasına ilişkin görüşüne karşı söyleyeceği olmadığını, mahkemenin buna uymasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti karardan önce sanığa son sözünü sordu. Sanık beraatını ve tahliyesini talep ettikten sonra duruşmaya ara verildi. Mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere tarafları yeniden duruşma salonuna alarak kararını açıkladı. Heyet, sanık Eyüp Ekici\'nin \'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar\' suçunu işlediğine kanaat getirerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Duruşma sonrası jandarma arasında salondan çıkarılan sanık Eyüp Ekici\'nin \"Allah\'a havale ediyorum\" dediği duyuldu.