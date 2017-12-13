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Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan A

13 Aralık 2017 15:34

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan A.A., Van\'da yakalandı. A.A., getirildiği Lüleburgaz\'da tutuklandı.
Lüleburgaz\'da yaklaşık bir ay önce kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.A., polis tarafından her yerde arandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.\'nın Van\'da bulunduğunu belirledi. Polis, Van\'da yakaladığı A.A.\'yı Lüleburgaz\'a getirip, soruşturmasının ardından adliyeye sevk etti. A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


 

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