Bu kasabadaki 90 çocuktan biri vajinayla doğuyor, 12 yaşında penisi oluşuyor

Dominik Cumhuriyeti’ndeki Salinas adlı kasabada her 90 çocuktan biri vajina görünümlü bir cinsel organla doğup buluğ çağına erişmeye yaklaşınca penisleri belirmeye başlıyor.

Daily Mail'deki habere göre, kasabada her yıl doğan çocukların sayısının yüzde 2'sini oluşturan bu bebekler, 5-alphareductase enziminin eksikliği nedeniyle vajinaya benzer bir cinsel organla, testissiz doğuyor. Çocukların buluğ çağına yaklaştıkça seslerinin kalınlaştığını ve penislerinin yaklaşık 12 yaşında belirmeye başladığı belirtiliyor.

Köşesinde Salinas kasabasında yaşanan ve uluslararası medyaya da konu olan cinsel organ değişimini taşıyan Habertürk yazarı Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes "Normalde hamileliğin 8. haftasında Y kromozom taşıyan (yani erkek) bebekler dihidro-testeron hormonu salgılamaya, bunu takiben de cinsel organları belirmeye başlar. Adı geçen enzimin eksikliği bu hormonun oluşmasını engellediğinden erkek bebekler kız bebeklere benzer bir cinsel organla doğuyor" dedi.

Banes, yazısında "Bu çocuklar 7 yaşlarına ulaştıklarında vücut gereken enzim ve hormonu üretmeye başlıyor. 12 yaşlarına ulaştıklarında ise cinsel organları gereken şekli almış oluyor. O yaşa kadar aileleri tarafından kız çocuk muamelesi gören bu çocuklarda doğal olarak ciddi psikolojik sorunlar gelişiyor. Bu genetiksel rahatsızlığın o kasabada görülmesinin sebebi ise kasaba halkının kendi aralarında evlenmesinden ve aslında nadir olan bu sekelin daha sık görülmesinden kaynaklanıyor" iddiaslarına yer verdi.

'Değiştikten sonra çok daha mutlu oldum'

Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes'in iddialarına rağmen, The Telegraph'a konuşan Salinaslı ve ilgili enzim eksikliği nedeniyle dönüşümü yaşayan Johnny, "Değiştiğimde hayatımdan memnundum" diyor. Dönüşümü 7 yaşında yaşadığını belirten Johnny, "Hiçbir zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissetmediğini ve tamamen bir erkek çocuk olduğunda çok daha mutlu olduğunu" söylüyor.

'Dönüşüm kutlamayla karşılanıyor'

The Telegraph'ın bilim editörü Sarah Knapton'un aktardığı bilgilere göre, dönüşüm yaşayanların önemli bir kesminin doğumda aldıkları kadın isimlerini değiştirmeden koruduklarını aktarıyor. Knapton'un haberinde yer verdiği bilgilere göre, Dominikliler dönüşümü büyük bir kutlamayla karşılıyor.