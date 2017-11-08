Kız arkadaşıyla aile görüntüsü verdi, narkotik köpeği bonzaiyi ses sisteminde buldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik etkin mücadele sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, yanında bulunan kız arkadaşı ile evli çift gibi görünümü verip dikkatlerden kurtulmaya çalışan E.C.\'yi yakaladı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın ses sistemi içesine gizlenmiş 7 bin 250 gram bonzai ele geçirildi. E.C. ile kız arkadaşı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın uyuşturucuya yönelik verdiği mücadele talimatı önemli başarıları beraberinde getirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve \'torbacı\' olarak isimlendirilen sokakta satış yapan kişilere yönelik önemli operasyonlar yaptı. Bu araştırmalar sırasında kimliği belirlenen uyuşturucu satıcısının, kente sentetik uyuşturucu madde olan bonzai getireceği bilgisi edinildi. Uyuşturucuyu sokak satıcıları aracılığıyla pazarlamayı planlayan E.C.\'nin kullandığı araç kent girişinde durduruldu. 31 yaşındaki E.C., dikkat çekmemek için de kız arkadaşı 27 yaşındaki Ö.E. ile aile görüntüsü vermeye çalıştı. Ancak, narkotik köpeğinin araştırması sırasında lüks otomobilin bagaj bölümünde bulunan ses sistemi içerisinde 7 bin 250 gram bonzai bulundu. İçime hazır halde bulunan bonzaiyi kente getiren E.C. ve Ö.E., gönderildikleri adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürü Aşkın da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin önemli başarılar elde ettiğini, gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelelerinin aralıksız süreceğini, kentte uyuşturucu satışını bitirene kadar da aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.



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