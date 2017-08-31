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Dünya

Kız arkadaşının pasaportuyla başka bir ülkeyi gezdi; tartışmalara neden oldu

"Son derece tedirgin edici. Kimliğimi kontrol etmeleri gerekirdi. Ama etmediler"

31 Ağustos 2017 04:51

İngiltere vatandaşı Micheal Randall kız arkadaşının pasaportuyla Almanya'yı gezdi. Randall'ın seyahat esnasında kimliğinin kontrol edilmemesi ise tartışmalara neden oldu.

Londra’dan Berlin’e seyahat eden Michael Randall adlı yolcunun seyahati kız arkadaşının pasaportuyla gerçekleştirmesi, İngiltere’deki havaalanı güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığına dönük tartışmaları gündeme getirdi.

Karar’ın haberine göre, Havaalanı güvenlik noktasından herhangi bir sorunla karşılaşmadan geçen Randall, kabin ekibine uçuş evraklarını göstermesinin ardından uçağa bindi. Berlin’e ulaşana kadar herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını söyleyen Randall, “Son derece tedirgin edici. Kimliğimi kontrol etmeleri gerekirdi. Ama etmediler. Üstelik Charlotte’a hiç benzemiyorum” dedi.

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