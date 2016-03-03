Kız arkadaşının pasaportuyla Almanya'ya uçtu; hiç kimse fark etmedi!

Avrupa sığınmacı krizi nedeniyle Schengen’in geleceğini ve sınır kontrollerinin yeniden başlaması gerekip gerekmediğini tartışırken, bir İngiliz Londra’nın en kalabalık havalimanından kız arkadaşının pasaportunu kullanarak Almanya’ya uçtu.

Josh Reed isimli 1.88 boyundaki, kısa saçlı ve sakallı bir İngiliz, 1.55 boyundaki, uzun saçlı ve tabi ki sakalsız kız arkadaşının pasaportunu kullanarak Ryanair’e ait yolcu uçağıyla Londra’dan Dortmund’a uçtu. Havalimanındaki ‘check-in’ işlemi sırasında fark edilmeyen bu ‘küçük’ farklılık, güvenlik görevlilerinin de 'gözünden kaçtı.'

Sputnik’in haberine göre Reed, kız arkadaşına ait pasaportla seyahat ettiğinin Dortmund’da indikten sonra fark edildiğini kaydetti. Alman polislerine ehliyetini göstermesinin ardından ülkeye girişine izin verildiğini belirten Reed, “Bu korkunç. Kız arkadaşımla benzer hiçbir tarafım yok. Havalimanı güvenliği, standartlarını baya bir arttırmalı. Bu bana, kaç kişinin kendisine benzeyen kişilere ait pasaportlarla ülkeye girdiğini merak ettirdi” dedi.