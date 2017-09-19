Kız arkadaşını otomobil içinde av tüfeğiyle öldürdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - BURDUR\'da, 20 yaşındaki Seda Kuzucu, erkek arkadaşı 21 yaşındaki İ.G. tarafından otomobilin içinde av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Kuzucu\'nun kendisini korumaya çalışırken saçmaların sağ eline isabet ettiği, bu nedenle orta parmağının da koptuğu belirlendi.

Gölhisar İlçesi\'nde oturan Seda Kuzucu, saat 01.00 sıralarında erkek arkadaşı İ.G.\'nin yönetimindemi otomobille Çameli Yolu Aşıklar Tepesi\'ne geldi. Bir süre araç içinde sohbet eden ikili, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G., araçta bulunan av tüfeğiyle Seda Kuzucu\'yu başından vurup öldürdü. Olaydan sonra İ.G., yakınlarını ve jandarmayı arayarak cinayeti haber verdi. İ.G., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Kuzucu\'nun cansız bedeni incelemelerde sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. İncelemede, kendisini korumaya çalışan Kuzucu\'nun sağ eline saçma isabet ettiği, bundan dolayı orta parmağının da koptuğu belirlendi. Seda Kuzucu\'nun cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gölhisar İlçesi\'ne gönderildi.



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