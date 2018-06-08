T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu (2)

HER İKİSİ DE EVLİYMİŞ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Müge Çoban'ı bıçaklayarak öldüren İsmail Çul'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi

08 Haziran 2018 20:59

HER İKİSİ DE EVLİYMİŞ
Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Müge Çoban\'ı bıçaklayarak öldüren İsmail Çul\'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. İsmail Çul ve Müge Çoban\'ın başkalarıyla evli oldukları, ayrıca öldürülen kadının 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
İsmail Çul\'un ilk ifadesinde, Müge Çoban ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne sürdüğü, cinayetin işlendiği evin ise günlük kiralanan bir daire olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
İsmail Çul\'un, Müge Çoban\'ın kendisini, ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiğini, bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HERDE EVLİYMİŞ Denizli PamukkaleMügeRamazanDHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24