Kız arkadaşını öldürüp cesedini 3 ayrı çöp konteynerine attı

İstanbul Şile'de bir çöp konteynerında cesedinin parçaları bulunan Güneş K.'nın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı, Güneş K.'nın cesedini 4 saatte parçalayarak 3 ayrı konteynere attığını itiraf etti.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şile'deki çöp döküm alanında çalışan işçiler 13 Ağustos'ta bir insana ait ceset parçalarını buldu. Konuyu önce jandarma ekipleri takip etti. Cesedin Güneş K.'ya ait olduğu belirlendi. Ancak Güneş K.'nın yakınları 14 Ağustos'ta emniyete giderek kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Güneş K.'nın kaybolmasıyla ilgili dosya açıldığı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmanın Kayıp Şahıslar Büro (KŞB) Amirliği bünyesinde yürütülmesine karar verildi.

Ekipler, 11 Ağustos'ta ortadan kaybolan Güneş K.'nın daha önceki erkek arkadaşı Ali K. tarafından, kendisinden ayrılmak istediği için bıçakla yaralandığını belirledi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Güneş K.'nın en son erkek arkadaşı Bayram F.'nin evine girdiği ve çıkmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan Bayram F., "Ali, Güneş'i tehdit ediyordu. Bana geldi, çok korkmuştu. Kaçmak için para istedi, kameralara görünmemek için arka kapıdan çıktı" dedi.

'Para istedi, vermeyince tehdit etti; öldürdüm'

Güneş K.'nın telefonundaki mesajlar da iddiaları doğrulayınca Ali K., yakalandı. Şüpheli sorgusunda, cinayeti kabul etmedi. KŞB dedektifleri, olayla ilgili bilgi sahibi olabilecek 14 kişiyi gözaltına aldı. Diğer bir ekip, Ali K.'yı olay günü evinden çıktığı andan itibaren geçmişe dönük kamera kayıtlarından izlemeye aldı. Saatlerce görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Güneş K. ile görüşmediğini tespit etti.

Şüpheler kapıcı Bayram F. üzerinde yoğunlaştı. Çelişkili bilgiler veren şüpheli, polis sorgusunda suçunu itiraf etti. Olay günü yaşananları anlatan Bayram F., "Güneş ile evlenme planları yapıyorduk. Benden 27 bin lira para almıştı. O gün de yanıma gelerek Ali'den kaçmak için para istedi. Veremeyeceğimi söyleyince, beni rezil etmekle tehdit etti. Kafasına odunla vurdum, öldüğünü görünce şok geçirdim." şeklinde ifade verdi.

Bayram F. ifadesinde, Güneş K.'yı öldürdükten sonra, cesedi tek başına parçaladığını anlattı. Bahçedeki işler için kullandığı testere ve mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşının cesedini 4 saatte parçalayarak 3 ayrı konteynere attığını söyleyen Bayram F., vicdan azabı yaşadığını belirtti.

Polis, şüpheli Bayram F.'nin ifadesinden yola çıkarak içinde kız arkadaşının ceset parçaları olan birkaç poşeti çöp konteynerına atarken güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerine ulaştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayram F., cinayet suçlamasıyla, Ali K. ise fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.