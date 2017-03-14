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BBC Türkçe

Kız arkadaşını öldürten Brezilyalı kaleciye sözleşme teklif eden kulübe tepki

Brezilya 2. ligi takımlarından Boa Esporte'nin, kız arkadaşının cinayetini planladığı için hüküm giyen Flamingo'nun eski kalecisi Bruno Fernandes ile sözleşme imzalamak istemesi ülkede tepki çekti.

14 Mart 2017 17:07

2010 yılında kız arkadaşı Eliza Samudio'nun cinayetinin görüşüldüğü davada 22 yıl hapis cezasına çarptırılan kaleci Bruno Fernandes'e, Brezilya 2. ligi takımlarından Boa Esporte'den sözleşme teklifi geldi.

Ancak Boa Esporte bu gelişme üzerine ülkede tepkilerin odağı oldu.

Haberin duyulmasının ardından üç firma kulüple imzaladıkları sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

Kulübün en büyük sponsoru olan Gois & Silva Holding ise transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluktan çekileceğini duyurdu.

Bruno Fernandes'nun, ondan hamile olan kız arkadaşı Eliza Samudio kalecinin itirazlarına rağmen çocuğu dünyaya getirmişti.

Kalecinin Milan'a transferinin gündemde olduğu dönemde çocuğun bakım masraflarını karşılaması için Bruno'ya dava açmasının ardından, Eliza Samudio'dan haber alınamamıştı.

Eliza'nın öldürüldüğünü ve cesedinin Rottweiler cinsi köpeklerine yedirildiğine dair bilgisi olduğunu itiraf eden Bruno, 2010 yılında tutuklanmasının ardından 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

32 yaşındaki kaleci Şubat ayında 22 yıllık hapis cezasının üçte birlik kısmını tamamlamış, geçtiğimiz ay hapisten çıkmış ve Boa Esporte'den gelen sözleşme teklifini kabul etmişti.

Bruno'ya iş vererek onun topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olduğunu söyleyen kulübün, taraftarlarından ve sponsorlarından gelen tepkilerden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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