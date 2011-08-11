-Kız arkadaşını av tüfeğiyle vuran genç tutuklandı TİRE (A.A) - 11.08.2011 - İzmir'in Tire ilçesinde 16 yaşındaki kız arkadaşını av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, M.A. (21) motosikletle gittiği Tabakoğlu Parkı'nda arkadaşlarıyla oturan kız arkadaşı S.B'ye (16) av tüfeğiyle yaralandı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan S.B. buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlının ilk ifadesinde, ''S.B'yi kendisini terk etmesini kabullenemediği için vurduğunu'' ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Bu arada, S.B'nin yaklaşık bir ay önce tartıştığı M.A'yı meyve bıçağı ile karnından hafif şekilde yaraladığı öğrenildi.