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Kız arkadaşını av tüfeğiyle öldüren genç tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 20 yaşındaki Seda Kuzucu'yu otomobilin içinde av tüfeğiyle başından vurup öldüren erkek arkadaşı 21 yaşındaki İsmail Gençel, tutuklandı

20 Eylül 2017 18:54

Bülent TATOĞULLARI/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, 20 yaşındaki Seda Kuzucu\'yu otomobilin içinde av tüfeğiyle başından vurup öldüren erkek arkadaşı 21 yaşındaki İsmail Gençel, tutuklandı.
Gölhisar İlçesi\'nde oturan Seda Kuzucu, dün saat 01.00 sıralarında erkek arkadaşı İsmail Gençel\'in kullandığı otomobille Çameli Yolu Aşıklar Tepesi\'ne geldi. Bir süre araç içinde sohbet eden ikili, belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Gençel, araçtaki av tüfeğiyle Seda Kuzucu\'yu başından vurup öldürdü. Yakınlarını ve jandarmayı arayarak cinayeti haber veren Gençel gözaltına alınırken, Kuzucu\'nun cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Seda Kuzucu\'nun cenazesi otopsinin ardından dün memleketi Gölhisar İlçesi\'nde toprağa verildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İsmail Gençel ise bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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