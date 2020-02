Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken ölümden döndü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet C. (21), 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sürpriz yapmak için kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı 2\'nci kattaki apartman dairesine, boru ve pencere korkuluklarına tutunarak, yanındaki balon ve çiçekle tırmandı. Tam kız arkadaşının penceresine ulaşmışken dengesini yitiren Mehmet C., önce 1\'inci kattaki tenteye düştü, ardından da balkona savrularak hafif yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sevgilisine sürpriz yapmak isteyen Mehmet C., hazırladığı balon ve çiçekle, 6 katlı apartmanın 2\'nci katında ailesiyle yaşayan kız arkadaşının evine, binanın dışındaki pencere korkulukları ve borulara tutunarak tırmandı. Tam kız arkadaşının penceresine ulaşmışken dengesini yitiren Mehmet C., bir alt katın balkon tentesine düştü. Mehmet C., ardından 1\'inci katın balkonuna savruldu. Şans eseri sokak zeminine düşmeyen, tentenin de hızını azalttığı Mehmet C., olayı hafif yaralı atlattı.

Bu sırada sokakta bekleyen Mehmet C.\'nin arkadaşı, gencin düştüğünü görünce panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine polis, kısa sürede olay yerine geldi. Ciddi bir yara almayan Mehmet C. ise kendi imkânlarıyla indi. Polis, Mehmet C.\'yi ifadesine başvurup serbest bıraktı.

Mehmet C., \"Nasıl oldu anlayamadım. Arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim. Bir anda dengemi kaybettim ve hemen bir alt katın balkonuna düştüm. Yine de Allah korudu diyebilirim. Aşağıya da düşebilirdim. Büyük bir şans eseri canıma bir şey olmadığı için şükrediyorum. Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim\" dedi.



FOTOĞRAFLI