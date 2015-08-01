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Kız arkadaşına çay içmeye gitti, arkadaşının babası eve gelince panikleyip 12. kattan düştü

Kız arkadaşının babası eve gelince sarktığı balkondan zemine çakılarak hayatını kaybetti

01 Ağustos 2015 13:25

Kayseri Talas’ta 15 yaşındaki E.B. (15) iddiaya göre evde kimse olmadığını söyleyerek çağırdığı arkadaşı Ahmet Karakurt’la çay içerken eve kızın babası geldi. Paniğe kapılan genç, 12. kattaki balkonun korkuluklarından sarktı, kolları yorulunca da beton zemine çakıldı.

Doğan Bilmez'in DHA'da yer alan haberine göre, paniğe kapılan genç, korkuyla balkona kaçtı. Balkonda saklanan Karakurt, kızın babasının kendisine doğru yöneldiğini görünce de, görülmemek için, 12’nci kattaki balkonun korkuluklardan sarktı. Bir süre burada tutunmaya çalışan genç, kolları yorulunca 12'nci kattan beton zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakurt'un öldüğünü belirledi. 

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