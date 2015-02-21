'Kız arkadaşımın isteği üzerine satıyorum..' ilanı sayasinde internet fenomeni haline geldi

Almanya’nın Hagen kentinde oturan 29 yaşındaki Fırat Demirhan adlı Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti.



Demirhan’ın, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlattığı ilan 150 bin kişi tarafından okundu. Bir anda internet fenomeni haline gelen Demirhan Almanya’da gündeme oturdu. Satışa sunduğu otomobilin üreticisinin üst düzey yöneticilerinden Karl-Thomas Neumann Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine bir otomobil hediye istemek istediklerini belirtti.

WAZ’ın haberine göre Fırat Demirhan’ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat’ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan bir çok reklam şirketinin kendisine metin yazıcı olarak çalışması için iş teklifindebulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan’la röportaj için Hagen’e gittiği öğrenilirken, Japonya’dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı.