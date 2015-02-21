T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kız arkadaşımın isteği üzerine satıyorum..' ilanı sayasinde internet fenomeni haline geldi

Fırat Demirhan, araba satış ilanı sayesinde Almanya'nın en çok konuşulan isimlerinden oldu

21 Şubat 2015 13:01

Almanya’nın Hagen kentinde oturan 29 yaşındaki Fırat Demirhan adlı Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti.

Demirhan’ın, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlattığı ilan 150 bin kişi tarafından okundu. Bir anda internet fenomeni haline gelen Demirhan Almanya’da gündeme oturdu. Satışa sunduğu otomobilin üreticisinin üst düzey yöneticilerinden Karl-Thomas Neumann Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine bir otomobil hediye istemek istediklerini belirtti.

WAZ’ın haberine göre Fırat Demirhan’ın ünü dünyaya yayıldı.  Fırat’ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan bir çok reklam şirketinin kendisine metin yazıcı olarak çalışması için iş teklifindebulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan’la röportaj için Hagen’e gittiği öğrenilirken, Japonya’dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. 

ETİKETLER

araba satışFırat Demirhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24