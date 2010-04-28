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Kıyma bugün 20 TL'nin altında

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, "Yarın et fiyatlarındaki düşüş etkisini hissettirecek" dedi.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, "Yarın et fiyatlarındaki düşüş etkisini hissettirecek. Büyük marketlerde kıymanın kilo fiyatının 20 liranın altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Eker, Anayasa değişikliği çalışmalarına katılmak üzere geldiği TBMM'de, et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fiyatlardaki yükselmenin ardından alınan önlemlerin etkisini göstermeye başladığını belirten Eker, "Yarın et fiyatlarındaki düşüş etkisini hissettirecek. Büyük marketlerde kıymanın kilo fiyatının 20 liranın altına düşmesini bekliyoruz. Toptan et kesim fiyatlarında da Türkiye genelinde 1,5-2 lira düşme gerçekleşti" dedi.


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