Kıyıya vuran deniz mayını güvenlik güçlerini alarma geçirdi

İzmir’in Güzebahçe ilçesinde, balıkçı ağlarına takılıp kıyıya kadar sürüklen deniz mayını, güvenlik güçlerini alarm durumuna geçirdi. İhbar üzerine hem polis, hem de sahip güvenlik ekipleri, harekete geçti, bölgede önlem aldı. İlk incelemede eğitim için denize bırakıldığı belirlenen mayının içerisinde patlayıcı bulunup bulunmadığının tespitinin ardından açık denizde kontrollü olarak patlatılacağı açıklandı.

DHA'nın haberine göre, deniz kenarında bulunan Ateş Mercan, kıyıda bir cisim gördü. Mercan’ın çevresindekileri de uyarması üzerine, olay polise bildirildi. Güzelbahçe Balık Hali yakınlarındaki bölgeye gelen polis, denizde dalgaların kıyıya vurduğu yuvarlak metalin deniz mayını olduğunu saptadı. Bununu üzerine bölgeyi güvenlik şeridiyle kontrol altına alan polis, askeri yetkililere de bilgi verdi.

Eğitim amaçlı deniz mayını çıktı

Sahil güvenlik Ege Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, olay yerine gitti. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, bulunanın eğitim amaçlı deniz mayını olduğunu belirledi.

Yıllar önce denize bırakıldığı saptanan mayının, balıkçı ağlarına takılmasıyla yerinden çıktığı ardından da dalgaların şiddetiyle kıyıya sürüklendiği öğrenildi. Mayının askeri bir materyal olmasından dolayı, deniz polisi yerine Güney Deniz Saha Komutanlığı’ndan bir dalgıç ekibi bölgeye gitti.

Mayının SAT komandolarınca incelendikten sonra içerisinde patlayıcı bulunduğunun tespiti halinde açık denize çekilip burada infilak ettirileceği açıklandı.