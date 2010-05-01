Kıyılardaki petrolü mahkumlar temizleyecek

T24-

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) tarafından hazırlanan ve The Mobile Press-Register gazetesinin ele geçirdiği gizli bir rapora göre, 22 Nisan'da patlama ve yangının ardından batan, ABD kıyılarının 70 km açığındaki, İngiliz petrol devi BP'nin petrol arama lisansına sahip olduğu bölgede bulunan, Transocean şirketine ait "Deepwater Horizon" petrol platformunun hasar gören sondaj borusunda iki yeni kaçak tespit edildi.



Raporda, sondaj borusundaki hasar daha da büyürse hampetrol kaçağının kontrol edilemez hale geleceği ve düşünülenden çok daha fazla miktarda hampetrolün denize karışmasına yol açacağının altı çizildi.



Gazetenin haberine göre, NOAA yetkilisi Scott Smullen, sondaj borusunda tespit edilen yeni kaçakların kamuoyuna Çarşamba açıklanacağını söyledi.



Bilim çevreleri, sondaj borusundaki yeni hasarla birlikte şimdikinden 10 kat fazla hampetrolün denize sızabileceğini belirttiler. Gazete, şu anda günde 800 bin litre hempetrolün denize karıştığını, bu durumda bunun 10 katı petrolün denize sızma olasılığı bulunduğunu yazdı.



Obama bölgeyi ziyaret edecek



Bu arada, petrol tabakasının perşembe akşamı kıyılarına ulaştığı Louisiana eyaletinin valisi Bobby Jindal, kıyıların temizlenmesi için mahkumların çalıştırılmasını kararlaştırdı.



Vali Jindal düzenlediği basın toplantısında, yerel cezaevi yönetimi ile Fauna ve Balıkçılık İdaresi'nin, sahillerin petrolden temizlenmesi için mahkumlardan oluşan ekiplerin oluşturulması amacıyla işbirliği yapacaklarını belirtti.



Vali, Fauna ve Balıkçılık İdaresi'nin eyalette ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde duruma müdahale etmek için Ulusal Muhafız güçleri içinde yedek askerlerden oluşan bir kuvvet oluşturacağını da kaydetti.



Çevre felaketiyle karşılaşan ve olağanüstü hal ilan eden eyaletlere Mississippi de eklendi. Louisina, Florida ve Alabama eyaletleri daha önce olağanüstü hal ilan etmişti.



Beyaz Saray yetkilileri de ABD Başkanı Barack Obama'nın yakında deniz kirliliğinin ulaştığı Meksika Körfezi'ne kıyıları bulunan eyaletleri ziyaret edeceğini belirttiler.



Alabama Valisi de olağanüstü hal ilan etti

Alabama Valisi Bob Riley, yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin, "çevrelerine ve ekonomilerine ciddi bir tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini bildirdi.



Meksika Körfezi'nde yayılan petrol nedeniyle daha önce ABD'nin Louisiana ve Florida eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. (aa)