Kıyıdakileri selamlarken batmış

T24 - İtalya açıklarında 4 bin 200 yolcusuyla kaza yapan geminin, ada sakinlerini selamlamak için kıyıya çok yaklaşması nedeniyle battığı öne sürüldü.







İtalya'nın Toskana bölgesinin Giglio Adası yakınlarında batan ''Costa Concordia'' isimli gemide arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Kazada şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. 17 kişiden ise halen haber alınamıyor.



Arama ve kurtarma ekipleri, 2 bin kamaranın bulunduğu geminde çalışmalar yapıyor. Ancak çarpmanın etkisiyle kapıların otomatik olarak kilitlenmesi çalışmaları güçleştiriyor.



Ekipler, geminin su altındaki bölümünü kontrol için özel sualtı kameraları kullanıyorlar.



Arama-kurtarma ekipleri, en son bir İtalyan görevliye daha ulaştı. Ayağından yaralanan kazazede, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaptan tutuklandı



Öte yandan, yolcuların tahliyesinin tamamlanmasını beklemeden gemiyi terk eden geminin kaptanı Francesco Schettino “cinayete sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklandı.



Kaza sonrasında kaptanın “Sadece elektrik arızası var, her şey yolunda” diye anons yaptığı öğrenildi. Hatta kaptanın, gemi yan yattığında bile kazayı yolculardan gizlediği belirtildi.

Selamlamak isterken



Bu arada, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma da devam ediyor. Bulunan kara kutunun kazanın sırrını çözmesi bekleniyor.



Geminin ada sakinlerini selamlamak için karaya çok fazla yaklaştığı , bu sırada da hatalı manevra yaparak kayalıklara çarptığı öne sürüldü.

Titanic'i hatırlatan kaza



''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4 bin 234 kişiyle Cuma akşamı yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmişti.



Gemi, yerel saatle akşam 21.45 sularında Toskona Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında karaya oturarak, kaza yapmıştı.



114 bin 500 ton ağırlığındaki geminin 2004-2005 yıllarında yapıldığı ve 450 milyon Euro’ya malolduğu bildirildi.





