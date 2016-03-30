Kıyıcı ve karmaşık: Belçika ve Fransa’daki terör şebekesi



Brüksel havalimanı ve metro istasyonundaki bombalı saldırılar Belçika vatandaşı dört göçmen tarafından düzenlendi. Teröristlerden ikisi havalimanı terminalinde üzerindeki bombayı patlattı. Terminaldeki üçüncü terör zanlısı ise kaçtı. Güvenlik kamerasının çektiği, beyaz ceketli, koyu renk şapka takmış gözlüklü bir adamın görüntüleri polis tarafından yayınlandı. Savcılık iki canlı bombanın Najim Laachraoui ile İbrahim El Bakravi olduklarını açıkladı. Maelbeek metro istasyonundaki saldırıyı düzenleyenin ise İbrahim El Bakravi'nin kardeşi Halid El Bakravi olduğu belirlendi.

Brüksel'deki beş saldırgandan biri firarda

Bakravi kardeşlerin, 13 Kasım 2015'te Paris'te işlenen katliamlardan sağ kurtulan Salah Abdeslam ile bağlantılarının olduğu ortaya çıkarıldı. Abdeslam Brüksel saldırılarından önce, Brüksel'in Molenbeek ilçesindeki kaldığı evde yakalanmıştı. Abdeslam yakalanmadan birkaç gün önce Brüksel'deki başka bir evden kaçmayı başarmış, baskın sırasında Cezayirli Mohammed Belkaid vurularak öldürülmüştü. Belkaid'in terör şebekesinin organizatörü ve tahrikçisi olduğu tahmin ediliyor.

Bir görgü tanığı metrodaki saldırıdan bir gün sonra Deutsche Welle'ye, peronda Halid El Bakravi'nin yanında, bavul taşıyan şüpheli bir şahsı gördüğünü anlattı. Belçika medyasında, Halid el Bakravi'nin saldırıyı tek başına düzenlemediğine dair rivayetler dolaşıyor.

Brüksel ile Paris arasındaki sıkı bağlantı

Najim Laachraoui Paris ve Brüksel'deki bombalı saldırılarda önemli rol oynadı. Paris'teki saldırganların patlayıcı dolu kemerleriyle, Brüksel'de kullanılan çivili bombaları onun hazırladığı belirtiliyor. Bombaların yapıldığı Brüksel'deki evde Laachraoui'nin DNA izine rastlandı. Laachraoui ve Abdeslam, Paris saldırılarının planlayıcısı Abdelhamid Abaaoud'u tanıyordu. Abaaoud da Abdeslam gibi Brüksel'in Molenbeek ilçesinde kalıyordu. Abaaoud Paris saldırılarından beş gün önce izini süren Fransız polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Terör araştırmacısı Claude Moniquet'in belirttiğine göre, Abdelhamid Abaaoud, 2014 yılında Brüksel'deki Yahudi müzesine, 2015 yılının nisan ayında Fransa'daki bir kiliseye ve aynı yılın ağustos ayında Paris yönündeki hızlı trene yapılan saldırıların failleriyle de irtibat halindeydi.

Yataklık edenler aranıyor

Belçika ve Fransa polisi Paris ve Brüksel saldırılarının ardından çok sayıda şüpheliyi tutukladı. 2015 yılının ocak ayında Abdelhamid Abaaoud ile bağlantısı olan, Belçika'nın Verviers kentindeki terör hücresi polis tarafından basılmıştı. Brüksel saldırılarından dört gün önce Molenbeek'te Salah Abdeslam ile birlikte üç erkek ve iki kadın da tutuklandı. Brüksel ve Belçika'nın diğer şehirlerinde göz altına alınan şüphelilerden bazıları sonradan salıverildi.

Şüpheliler arasındaki Faycal Cheffou da serbest bırakıldı. Cheffou hakkında, terörist faaliyetlerde bulunduğu zannıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Belçika medyasında çıkan, Brüksel havalimanındaki saldırının ardından kaçan üçüncü şahsın Faycal Cheffou olabileceğine dair haberler savcılık tarafından doğrulanmadı.

Paris'te bir saldırı daha olacaktı

Fransız polisi Brüksel saldırılarının hemen ardından Paris'teki yeni bir saldırının önlendiğini duyurdu. Paris'in bir banliyösünde tutuklanan Reda Kriket'in terör şebekesinin organizatörü Abdelhamid Abaaoud ile temasta bulunduğu iddia ediliyor. Kriket'in evinde silah ve Brüksel'deki saldırılarda kullanılan patlayıcı madde ele geçirildi. Fransız vatandaşı Kriket daha önce Brüksel'de de yaşamıştı.

Rotterdam polisi, Reda Kriket ile aynı radikal dinci hücrenin üyesi olduğu anlaşılan Cezayir asıllı bir Fransızı tutukladı. Savcılık iki zanlının Fransa'da terör saldırısı planladıklarını açıkladı. Perşembe günü Belçika polisinin bir tramvay durağında yaralayarak göz altına alındığı üçüncü bir şahsın da aynı hücrenin üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Hepsi Kuzey Afrikalı ailelerin çocukları

St. Denis'de polis tarafından öldürülen Abdelhamid Abaaoud ile Belçika'da gözaltına alınan Salah Abdeslam Molenbeek'te büyümüş ve arkadaş olmuşlar. Adları geçen diğer teröristler gibi onlar da Suriye'ye gidip IŞİD'e katılmışlar. Paris katliamına katılan dokuz teröristin en az ikisi mülteci kervanına sızıp Balkanlar üzerinden Belçika ve Fransa'ya dönmüş. Teröristlerin hemen hepsinin Kuzey Afrika asıllı Fransız vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Terör uzmanı Claude Moniquet'in araştırmalarına göre, Belçika ve Fransa'da faaliyet gösteren terör şebekesinin 40 ila 50 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor. Teröristlerin yaklaşık yarısı öldürüldü, ikisi firarda, 10 ile 15 kadarı da tutuklandı. Kaç kişinin daha yeni hücreler oluşturup cihatçı kazanmaya çalıştığı kestirilemiyor. Yüzlerce Belçikalı genç, IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gitmişti.