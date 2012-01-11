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Dünya

'Kıyamet Saati' bir dakika ileri alındı

ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de atom bilimcileri tarafından New York'ta oluşturulan ve insanlığın bir felakete ne kadar yakın olduğunu temsil ed

11 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de atom bilimcileri tarafından New York'ta oluşturulan ve insanlığın bir felakete ne kadar yakın olduğunu temsil eden “Kıyamet Saati”, artık geceyarısına 5 dakika kalayı gösteriyor.

Kıyamet saati 1 dakika ileri alındıBir grup seçkin bilimadamının kurduğu ve saatin yaratıcısı Atom Bilimcileri Bülteninin başkanı ve George-Mason Üniversitesi bilimadamlarından Allison Macfarlan, iki yıl önce dünya liderlerinin karşı karşıya kalınan tehditlere karşılık verilebileceğini düşündüklerini ancak bu eğilimin devam etmediğini aksine tersine gittiğini belirtti. Macgarlan, saatin şu anki durumunun 2007'dekiyle aynı olduğunu vurguladı.

Arizona Üniversitesinde fizik profesörü olan, Atom Bilimcileri Bülteninin başkan yardımcılarından Lawrence Krauss da, “nükleer gücün yayılması, iklim değişikliği, güvenilir ve uzun süreli enerji kaynaklarını bulma gerekliliği konusundaki açık ve yaklaşan tehlikeler nedeniyle yeni ayarlamanın yapıldığını” söyledi.

1947'den beri 19 kez ayarlanan “Kıyamet Saati” nükleer silahların yayılması ve yasaklanması konusundaki müzakereler, sivil nükleer gücün yayılması, nükleer terörizm tehlikesi ve iklim değişikliğinin dünya için tehdit oluşturması gibi gelişmelere göre ayarlanıyor. Saat son olarak 2010'da 1 dakika geri alınmıştı.

"Kıyamet Saati", 1953'te ABD ile Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş'ın kızıştığı dönemde 5 dakika, 2007'de ise nükleer silahların ortaya koyduğu sorunların çözümündeki başarısızlıktan ötürü 2 dakika ileri alınmıştı. Saat, Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi olumlu görülen gelişmelerdeyse geri alınmıştı. Saati ayarlayan atom bilimcileri kurulunun üyeleri arasında ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de yer aldığı 18 Nobel ödüllü bilimadamı bulunuyor.


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