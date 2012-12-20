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Dünya

'Kıyamet günü tarikatı' üyesi 1000'e yakın kişi tutuklandı

Çin polisi, 'Maya takvimine göre 21 Aralık’ta dünyanın sonunun geleceğine dair kıyamet tellallığı yapan' bin kişiyi gözaltına aldı

20 Aralık 2012 20:15

Çin'de 'kıyamet günü tarikatı' üyesi 1000'e yakın kişi, 'rejimi devirmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Çin polisi, “Maya takvimine göre 21 Aralık’ta dünyanın sonunun geleceğine dair kıyamet tellallığı yapan” bin kişiyi gözaltına aldı. Ülkede kendilerini, “Yüce Tanrı’nın Hristiyanları” olarak tanımlayan bir tarikatın üyeleri, 21 Aralık Cuma günü yani yarın dünyanın üç gün boyunca karanlığa gömüleceğini iddia ederek “komünizmin bir an önce devrilmesi” çağrısı yaptı.
 
Kıyametin kopacağına inananlar yalnızca tarikat üyelerinden ibaret değil. Çin'deki bir çiftçi de ‘insanlığın hayatta kalması’ için 14 kişinin sığabildiği büyüklükte ve top şeklinde barınak yapmıştı. Çin polisi ise bu tür davranışların önüne geçmek için "Kıyametin kopacağına dair söylenenler gerçek dışıdır" yazan bir bildiri yayınladı. (radikal.com.tr)

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