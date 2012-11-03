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Dünya

Kıyamet değilmiş, karatavuklar sarhoş olmuş

AHVLA, fermante olmuş meyvelerden fazla yiyen karatavukların dengelerini ve yön bulma yeteneklerini kaybederek yere düştüklerini belirtti

03 Kasım 2012 14:27

ABD'de gökten ölü olarak düşen karatavukların ölüm nedeninin belli olduğu açıklandı. Çok fazla fermante olmuş meyve yiyen karatavukların sanılanın aksine "kıyamet alameti" değil "sarhoş" olunca yön bulma yeteneklerini ve dengelerini kaybettikleri şeklinde açıklandı.

İngiltere'deki Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Laboratuvarları Kurumu'ndan (AHVLA) veterinerlerin yaptığı araştırmaya göre, fermante olmuş meyve tanelerinden fazla yiyen karatavukların dengelerini ve yön bulma yeteneklerini kaybederek yere düştüklerinin gösterdiği belirtildi.

Hayvanların tümünün bağırsaklarında üvez ağacı meyvesi bulunduğu ve bunun dışında da karaciğer incelemesinde yüksek seviyede etil alkole rastlandığı açıklandı.

Araştırmacılar, karatavukların çok fazla fermante olmuş meyvelerden yedikleri için telef oldukları, bazılarının uçarken çarpıştıkları için yaralandıklarını açıkladı.

ABD'nin Penrith bölgesindeki bir ilkokul yakınında yazın, yara izleri taşıyan onlarca karatavuğun ölü bulunması üzerine polisin de araştırdığı ''ilginç olaya'' bilimadamları bu şeiklde gerçeği açıkladıkları belitildi.

Araştırmanın, ''Veterinary Record'' dergisinde yayımlandığı belirtildi.

ABD'de de yılbaşında ''gökten onlarca karatavuğun yağması'' şaşkınlık uyandırırıken, aynı olay içinde geçen yıl yılbaşında olması şüpheleri artırmış, bazıları bunun kıyamet alameti olduğu söylenmişti.

Geçen seneki kuş ölümleri sebebi için de havai fişekler ya da yıldırım düşmesi gösterildiği ifade edilmişti.

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