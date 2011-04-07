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Dünya

Kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi kalmadı!

Kazuo Ito ülkesindeki, depremi, tsunamiyi, nükleer felaketi yaşayanlardan yalnızca biri...

07 Nisan 2011 03:00

T24 - Japonya'nın kuzeydoğusunu 11 Mart'ta vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, bölgede yaşayan on binlerce kişinin hayatını bir anda alt üst etti. Kıyafetlerinden başka bir şeyi kalmayan Kazuo Ito da onlardan biri.

Deprem ve tsunamiden sağ kurtulmayı başaran 69 yaşındaki Kazuo Ito, en fazla yıkımın yaşandığı Miyagi bölgesinde, eskiden evinin bulunduğu sahilde üzgün gözlerle okyanusa bakıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:  

Her şeylerini kaybettiler

Daha bir ay önce emeklilik planları yapan Ito, dev dalgaların kendi evi dahil yaklaşık 130 evi okyanusa sürüklediği sahili her gün ziyaret ediyor.

Ito'nun üzerindeki iş kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi kalmamış. 

Her şeylerini kaybettiler

Japonya'da depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen enkazlardan hala cesetler çıkartılıyor.

Resmi rakamlara göre felaket nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçerken, yüz binlerce kişi evini kaybetti.  

Her şeylerini kaybettiler

Tahliye merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Japonlar, evlerini ve en önemlisi de yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.



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