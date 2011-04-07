Kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi kalmadı!

T24

Deprem ve tsunamiden sağ kurtulmayı başaran 69 yaşındaki Kazuo Ito, en fazla yıkımın yaşandığı Miyagi bölgesinde, eskiden evinin bulunduğu sahilde üzgün gözlerle okyanusa bakıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Daha bir ay önce emeklilik planları yapan Ito, dev dalgaların kendi evi dahil yaklaşık 130 evi okyanusa sürüklediği sahili her gün ziyaret ediyor.Ito'nun üzerindeki iş kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi kalmamış.Japonya'da depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen enkazlardan hala cesetler çıkartılıyor.Resmi rakamlara göre felaket nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçerken, yüz binlerce kişi evini kaybetti.Tahliye merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Japonlar, evlerini ve en önemlisi de yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.