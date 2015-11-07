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Kıyafetleri nedeniyle bilet satın alamayan Suriyeli bıçakla kendisini yaraladı

Bir otogar çalışanı, benzeri görüntülerin sıklıkla yaşandığını iddia etti

07 Kasım 2015 22:57

Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı’nda kıyafetinden dolayı bilet satın alamadığını iddia eden bir Suriyeli bıçakla kendisini yaraladı. Otogarda hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan şahıs, ikna edilmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu olan Muhammed Aziz bir süredir yaşadığı Gaziantep Kilis’e gitmek üzere bir yakını ile otogara geldi. İddiaya göre, burada yazıhaneye giren Aziz, Kilis’e gitmek için bilet istedi. Yazıhane görevlisi biri kadın iki kıyafetleri dolayısıyla otobüse almak istemediği müşteriye bilet kesmedi. Buna sinirlenen Muhammet Aziz yazıhane görevlisi ile tartışınca görevlilerce kapı dışarı edildi. Duruma sinirlenen ve tepki gösteren Aziz bir süre sonra cebindeki bıçakla kendisini yaraladı. Kendisine engel olmak isteyen yakını ve çevredekileri yanına yaklaştırmayan Aziz, çevresine tehditler savurdu.

Çevrede korku ve paniğe neden olayın ardından sakinleşen şahıs ve beraberindeki kadın olay yerinden uzaklaştı. Otogar çalışanı bir şahıs ise benzeri görüntülerin sıklıkla yaşandığını iddia etti.

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