Kıvrıkoğlu: Birileri isterse kapımızı çalabilirler

Ergenekon'la ilişkisi olduğu öne sürülen Encümen-i Daniş'in bugünkü toplantısına katılmak için Moda Deniz Kulübü'ne gelen eski Genelkurmay Başkanı E. Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu "Ergenekon'u dava açıldıktan sonra duyduğunu" dile getirdi.



Kıvrıkoğlu Ergenekon'da 1 numara olduğu iddialarına ise: “Ergenekon'da suçlanan isimlerle ne tanışıklığım ne de konuşmuşluğum var” yanıtını verdi.



Bir gün kapınız çalınır mı sorusuna ise “Bilmiyorum neye göre kapı çalınır. Birilerinin düşünceleri kapımızın çalınmasını gerektiriyorsa kapımızı çalarlar" diye yanıtladı.



İşte Kıvrıkoğlu’nun CNN Türk'ten Göksel Göksu'ya yaptığı açıklamalar:



- Ergenekon ismini dava açıldıktan sonra duydum



- Tuncay Güney ifadesini 2003 yılından sonra vermiş. Ben anlamış değilim televizyonlardan izliyorum.



- Derin devlet diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Herkes derin devlete başka bir anlam veriyor.



- Encümen-i Daniş ismi doğrudan doğruya bir düşünce kuruluşudur. Hiçbir şekilde adının başka yerlerde geçmemesi lazım. Her biri devletin en üst düzeyinde görev yapmıştır, ben 47 yıl görev yaptım mesela...



- Tuncer Kılınç üye değildir. Ankara'da katıldığı toplantıyı burada katılmış gibi gösteriyor.