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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Gezi Parkı direnişine destek

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 10. gününe giren Gezi Parkı direnişine destek verdi

06 Haziran 2013 14:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Gezi Parkı'nda yaşanan olaylara destek için Taksim'e geldi

Yurtdışından döner dönmez soluğu Gezi PArkı'nda alan Megastar Tarkan'dan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'da Gezi Parkı'na geldi.

Akşam'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre bir süre burada senaristleri ve ekip arkadaşlarıyla destek amaçlı bulunan Tatlıtuğ hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Taksim Gezi Parkı eylemlerine Twitter'dan destek vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aklımız Taksim" de diye tweet attı. Kıvanç Tatlıtuğ, 'Orantısız kullanılan güç, tek bir evladı bile yıldırmayacaktır' ifadesini kullanarak polisin tutumunu da eleştirmişti.

 

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