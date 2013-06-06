Kıvanç Tatlıtuğ'dan Gezi Parkı direnişine destek

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Gezi Parkı'nda yaşanan olaylara destek için Taksim'e geldi

Yurtdışından döner dönmez soluğu Gezi PArkı'nda alan Megastar Tarkan'dan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'da Gezi Parkı'na geldi.

Akşam'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre bir süre burada senaristleri ve ekip arkadaşlarıyla destek amaçlı bulunan Tatlıtuğ hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Taksim Gezi Parkı eylemlerine Twitter'dan destek vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aklımız Taksim" de diye tweet attı. Kıvanç Tatlıtuğ, 'Orantısız kullanılan güç, tek bir evladı bile yıldırmayacaktır' ifadesini kullanarak polisin tutumunu da eleştirmişti.