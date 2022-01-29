Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2,7 milyon lira teklif

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un beş aylık hamile eşi Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edildi. Ünlü stil danışmanının, eşinin de isteği üzerine 200 bin dolarlık (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklifi reddettiği belirtildi.