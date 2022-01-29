Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2,7 milyon lira teklif

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un beş aylık hamile eşi Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edildi. Ünlü stil danışmanının, eşinin de isteği üzerine 200 bin dolarlık (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklifi reddettiği belirtildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek beklerken, aileye bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.
Markalar reklamlarında Tatlıtuğ çiftinin çocuğunu görmek isterken, 5 aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.
Akşam gazetesinin haberine göre, bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.
44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.