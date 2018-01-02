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KIVANÇ TATLITUĞ SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D

02 Ocak 2018 19:05

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ\'a 29 Eylül\'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.\'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.\'nin ifadesini aldı. Erdal D.\'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Tatlıtuğ\'un adliye koridorunda yürümesi

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