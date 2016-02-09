Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray'ın 'Tek bilek tek yürek' kampanyasına destek verdi

Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasının tanıtımı yapıldı. Tanıtım gecesine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Çok anlamlı bir gün. Biz de kampanyaya destek olmak için geldik. En küçüğünden en büyüğüne herkes burada. Ben de üç kuşak Galatasaraylı olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü'nde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasının tanıtımı yapıldı. Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen tanıtım gecesine Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp bünyesindeki tüm branşların A takım sporcuları ve teknik heyetleri ile davetliler katıldı.

Kampanya kapsamında satışa sunulacak bileklikler, camia ve taraftarlar arasındaki birlik ve beraberliği simgeleyecek. Galatasaray Kulübü, satış fiyatı 10 lira olarak belirlenen sarı ve kırmızı bileklikler sayesinde gelir elde etmeyi hedefliyor.



Dursun Özbek 10 bin bileklik aldı



Kampanyaya 10 bin bileklik alarak ilk katkıyı sunduğunu belirten Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi. Konuşma yaparken duygulandığı gözlenen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 111 yıllık tarihinde Türkiye'yi sportif açıdan dünyada en iyi temsil eden kulüp olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu şanlı tarih, başkanların, antrenörlerin ve sporcuların alın teriyle yoğruldu. Başkalarının mucize diye nitelendirdikleri, Galatasaraylıların tek bilek, tek yürek olması sayesinde vücuda gelmiştir. Bunun içinde bir mucize vardır. Bu mucize, Galatasaraylılığın ruhunda vardır. Bu ruhun arkasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen kudret, Çanakkale'de yazılan destan, Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran genç insanların emeği burada yatmaktadır. Bu kampanyaya herkesin gereken önemi ve ilgiyi göstereceğine eminim."



Tatlıtuğ: 3 kuşak Galatasaraylıyız



'Tek Bilet Tek Yürek' tanıtım gecesine oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tatlıtuğ, "Çok anlamlı bir gün. Biz de kampanyaya destek olmak için geldik. En küçüğünden en büyüğüne herkes burada. Ben de üç kuşak Galatasaraylı olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.