KİT'te en yüksek maaş 6 bin 72 YTL oldu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışanların 2008 yılı ücretleri belirlendi. Buna göre, TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6 bin 72 YTL, diğer personel için 5 bin 70 YTL'den fazla ücret ödenmeyecek.



Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, KİT ve bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu, tasfiye kurulu, denetçi, iştirak yönetim ve denetim kurulu pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretleri yüzde 2.35 artırılacak. Bu artışla bulunan temel ücretlere de 10 YTL eklenecek.

Sözleşmeli ve kapsam dışı personele aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalaması, bin 21-YTL'den düşük olmayacak.



BOTAŞ Genel Müdürü’nün maaşı 6 bin 72 YTL



Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6 bin 72-YTL'den, genel müdür yardımcıları için 5 bin 597-YTL'den, diğer personel için 4.649-YTL'den, TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6 bin 72-YTL'den, diğer personel için 5 bin 70-YTL'den, TEMSAN ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5 bin 281-YTL'den, diğer personel için 3 bin 963-YTL'den, diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 4 bin 753-YTL'den, diğer personel için 3 bin 486-YTL'den yüksek olamayacak.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanacak.

KİT ve bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu, tasfiye kurulu ve denetçi, iştirak yönetim ve denetim kurulu pozisyonlarında çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), 1 Ocak-30 Haziran tarihi arasındaki dönem için 2 bin 260 gösterge rakamının, 1 Temmuz- 14 Ağustos dönemi için 2 bin 660 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılacak. Yılın ikinci yarısı ücret artışları sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerine, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,96 oranında artış yapılacak.

