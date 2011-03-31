-KİT'LERİN GEÇEN YILKİ ZARARI 1,1 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Hazine Müsteşarlığı, KİT'lerin 2010 yılındaki toplam görev zararını 1 milyar 86 milyon 257 bin lira olarak açıkladı. Hazine verilerine göre, 2009 yılında 1 milyar 256 milyon 379 bin lira görev zararı bulunan KİT'lerin toplam görev zararı geçen yıl 170 milyon 122 bin lira azaldı. KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2010 yılı sonundaki stok borçlarında da bir önceki yıla göre gerileme oldu. 2009 yılı sonunda 68 milyar 996 milyon 190 bin lira olan stok borçlar, 2010 yılı sonunda 4 milyar 27 milyon 562 lira azalarak, 64 milyar 655 milyon 882 bin liraya indi. KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların stok borçlarının 56 milyar 289 milyon 429 bin lirası iç borçlardan, 8 milyar 239 milyon 454 bin lirası da dış borçlardan oluştu. -KİT'LERDE İSTİHDAM- KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını da açıklayan Hazine Müsteşarlığı, bu kuruluşlarda 2010 yılı sonu itibarıyla 186 bin 137 kişi çalıştığını bildirdi. Bunların 150 bin 192'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 35 bin 945'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor. Çalışanların 6 bin 307'si memur, 78 bin 813'ü sözleşmeli olarak çalışırken, bu kuruluşlarda kapsam içi işçi olarak çalışanların sayısı 90 bin 241, kapsam dışı işçi olarak çalışanların sayısı 2 bin 950, geçici işçi olarak çalışanların sayısı da 7 bin 826 olarak belirlendi.