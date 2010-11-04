-KİT'LERDE PERSONEL SAYISI AZALACAK ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Özelleştirme uygulamaları ve faaliyet alanlarındaki serbestleşme çalışmaları nedeniyle ekonomi içindeki ağırlığı azalan KİT'lerde 189 bin 148 olan personel sayısı 2011 yılında 169 bin 541'e düşecek. 2011 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, son 10 yılda özelleştirme uygulamaları ve KİT'lerin faaliyet gösterdiği mal ve hizmet piyasalarında düzenleme ve serbestleşme çalışmalarının artması KİT'lerin ekonomi içerisindeki ağırlığının azalmasını da beraberinde getirdi. Bu gelişmeye paralel olarak KİT yatırımlarının kamu yatırımları içerisindeki payı 2000 yılındaki yüzde 26 seviyesinden, bu yıl itibariyle yüzde 14'e geriledi. Bu yıl hububat alımlarındaki düşüşe bağlı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) stoklarında meydana gelen azalma ve sermaye transferlerindeki artış KİT finansman dengesini olumlu etkiledi. Buna karşılık, özel sektörün spot LNG ithalatı yapması sonucunda Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) pazar payındaki daralma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) hızlı tren yatırımlarındaki artış, KİT finansman dengesini olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler sonucunda özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT'lerin finansman fazlasının GSYH'ye oranının 2009 yılındaki yüzde 0,36 seviyesinden, bu yıl yüzde 0,31'e düşeceği tahmin ediliyor. Yıl sonunda özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT sisteminin 5,2 milyar lira dönem karı elde ederek 3,4 milyar lira faiz dışı fazla oluşturması bekleniyor. KİT'lere 0,6 milyar lira Özelleştirme Fonu'ndan transfer, 4 milyar lira bütçeden sermaye transferi, 1,8 milyar lira görev zararı ödemesi yapılacağı ve KİT'lerin yatırım harcamalarının da 7,2 milyar lira olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. -2011 YILI HEDEFLERİ- Gelecek yıl özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar KİT sisteminin finansman fazlasının GSYH'ye oranı yüzde 0,08 olarak programlandı. Bu finansman fazlasına, Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda öngörülen fiyat ayarlamalarının gerçekleştirilmesi, tarım KİT'lerinde alım miktar ve fiyatlarının stok artışına yol açmadan tespit edilmesi, yatırım harcamalarının belirlenen seviyede kalması ve bütçe ile Özelleştirme Fonu'ndan yapılacak transferlerin gerçekleştirilmesi suretiyle ulaşılabilecek. Bu arada, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil olmak üzere KİT'lerde 189 bin 148 olan personel sayısı 2011 yılında 169 bin 541'e düşecek. Bu yıl cari fiyatlarla 8 milyar 151 milyon lira olan personel harcaması da gelecek yıl 8 milyar 204 milyon lira olarak gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl elektrik dağıtım bölgelerinin ihale süreçleri tamamlanacak ve Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait termik santrallerden bir kısmının özelleştirilme çalışmalarına da başlanacak.