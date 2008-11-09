KİT’ler 2008 sonunda 884 milyon YTL açık verecek

KİT'lerin finansman dengesindeki açığa, dünya ham petrol fiyatlarının artışına paralel olarak Türkiye enerji maliyetlerindeki artışın, nihai kullanıcıya yansıtılamaması ve TMO'nun yüksek miktarda fındık alımına karşın, satış yapamaması gösteriliyor.



2009 yılı programından derlenen bilgilere göre, 2009 yılında ise işletmeci KİT'lerin 1 milyar 95 milyon TL kâr etmesi bekleniyor.



İşletmeci KİT'lerin 2008 yılında 73 milyar 243 milyon YTL, 2009 yılında ise 84 milyar 337 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.



KİT'ler 2008 yılında gelirinin 66 milyar 93 milyon YTL'si işletme gelirinden, 4 milyar 277 milyon YTL'si kurum bünyesinde kalan fonlardan, 2 milyar 872 milyon YTL'si de bütçe ve fon gelirlerinden oluşacak.



Gelecek yıl 84 milyar 337 milyon TL gelir elde etmesi öngörülen KİT'lerin, 77 milyar 518 milyon TL işletme geliri, 3 milyar 758 milyon TL kurum bünyesinde kalan fon geliri ve 3 milyar 61 milyon TL de bütçe ve fon geliri elde etmesi bekleniyor.



Giderler



Söz konusu KİT'lerin giderlerinin ise yıl sonunda 74 milyar 127 milyon YTL, 2009 yılında ise 83 milyar 242 milyon TL olması öngörülüyor.



2008 yılında KİT'lerin giderlerinin 66 milyar 116 milyon YTL'sini işletme giderlerinin, 3 milyar 56 milyon YTL'sini yatırım harcamalarının, 2 milyar 301 milyon YTL'sini stok artışının, 850 milyon YTL'sini sabit kıymet artışının, 895 milyon YTL'sini dolaysız vergiler, 892 milyon YTL'sini temettü ödemeleri, 16 milyon YTL'sini de diğer giderler oluşturacak.



2009 yılına bakıldığında işletmeci KİT'lerin 83 milyar 242 milyon TL gideri olacak. Giderlerin 76 milyar 331 milyon TL'si işletme giderleri, 4 milyar 303 milyon TL'si yatırım harcamaları, 976 milyon TL'si sabit kıymet artışı, 1 milyar 141 milyon TL'si dolaysız vergiler, 1 milyar 184 milyon YTL'si temmettü ödemeleri, 7 milyon TL'si de diğer giderlerden oluşacak. Stok artışı ise 699 milyon TL açık verecek.



İç-dış borçlar



KİT'ler 2008 yılında net 73 milyon YTL, 2009 yılında ise net 1 milyar 617 milyon TL iç borç ödemesi yapacak.



Bu yıl KİT'ler net 199 milyon YTL, 2009 yılında ise net 464 milyon TL de dış borç kullanacak.

