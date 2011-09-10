Kitaptaki Alevilik için Aleviler çok tepkili

T24 -





Alevi Dedesi ve halkz ozanı Dertli Divan da şöyle tepki gösterdi:





AKP’den savunma







Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Alevi Dedesi Adıgüzel Erbaş, “Siyasal İslamın, özellikle AKP çevrelerinin yaptığı ittifak çerçevesinde çıktı bu kitap. Özellikle Çorum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ağırlıklı bir çalışma. Tunceli Üniversitesi’nin rektörü de içinde. Bizim bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Bu bir dayatma ve çocuklarımızın da kafasını kurcalamaktadırlar” dedi.“Bu asimilasyon politikasının bir başka biçimi. Biz mevcut siyasi iktidarın bu konuda samimi olmadığını gördük. Kendilerine benzetmek için ellerinden geleni deniyorlar. Herkes kendisini tanımlamalı, başkaları bizi tanımlayamaz.”Alevi kanaat önderi Ali Balkız, bu çalışmanın ‘asimilasyon’ çalışması olduğunu savunarak, “Alevilik Ali’yi sevmekten ibaret değil. Kendisine özgü doğa, insan, kadın ve toplum anlayışı olan ve keza kendi gelenek görenekleri olan, kurumları, tarihi olan bir yol ve felsefedir Alevilik. Bu tanım doğrudan doğruya Alevileri Sünnileştirmenin yoludur” diye konuştu.“Alevi açılımı kapsamında din derslerinde Aleviliğin işlendiği haberleri ile Hüseyin Çelik’in Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi kimliğini’ işaret ederek hedef göstermesi haberleri iç içe geçti. Bu açıklamalarda bizim için sürpriz yok!”Hacı Bektaş Dergâhı’nın son postnişi Velieddin Ulusoy, kitabın yazdırılmasından ziyade, kimin o dersi okutacağının daha önemli olduğunu söyledi. Ulusoy, “Nasıl ben Sünnilik üzerine ders veremezsem, bir Sünninin de Alevilik dersi vermesi abes. Kitaptan ezberle gel, anlat değil, birtakım telkinler olacak ve görüşler belirtilecek. Çocuklarımız da bunun etkisinde kalacak” dedi.AKP’nin tek Alevi kökenli ismi İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit ise “Bunu Alevi yazarlar yazdı. Hatta Talim Terbiye’den geçerken Alevi kökenli akademisyenler çağrıldı ve danışıldı. Kendisi de Alevi olan Doç. Serdar Uğurlu’yu çağırdık. Eleştiriler çok ciddi değil” dedi.