Kitapta Sabit Fiyat Yasası yolda; "Turkuvaz Grubu'nun baskısı olduğu söyleniyor"

Kitap sektörü için çok konuşulan Sabit Fiyat Yasası'nın sonbaharda yürürlüğe gireceği öne sürüldü. Editör, yayın danışmanı ve yazar ajanı Mürsel Çavuş, konuya ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından duyururken, "Sabit Fiyat Yasası bir kitabın piyasaya çıktıktan sonra fiyatının her yerde aynı olması demek. Bu da online'da kıyasıyla fiyat rekabetini yok edecek. 'Yüzde 35-45 indirim' kampanyalarına veda ediyoruz" dedi. Çavuş, D&R'ın sahibi olan Turkuvaz Grubu'nun hükûmet kanadına bu yasa için baskıda bulunduğunu da söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin uzun süredir talep ettiği 'Sabit Fiyat Yasası'nın sonbaharda yasalaşacağı iddia edildi. Düzenlemeyle, kitap fiyatlarının kitabevlerinde etiket fiyatından, dijital satış sitelerinden ise indirimli olarak satıldığı dönemin sonu gelebilir.

Kayıp Rıhtım'ın haberine göre; sabit fiyat yasası ile birlikte hem rafta, hem de dijital ortamda kitap için tek bir satış fiyatı belirlenecek. Böylece dijitalde yaratılmış olan rekabet ortamıyla fiziksel mağazası bulunan kitabevlerinin de adil şekilde mücadele edebilmesi hedeflenecek.

Sabit Fiyat Yasası nedir?

Sabit fiyat yasasında yayınevleri, net bir etiket fiyatı belirleyecek. Buna göre hem sanal hem de fiziksel mağazalar, kitapları belirlenen fiyatın daha altında bir fiyata satamayacak.

Bazı ülkelerde bu yasa, yalnızca kitabın yayın tarihinden itibaren belli bir süre geçerli oluyor. Bazı ülkelerde ise etiket fiyatı büyük oranda kalıcı oluyor.

"Ekim-kasım gibi çıkabilir"

Editör, yayın danışmanı ve yazar ajanı Mürsel Çavuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda uzun süredir çeşitli odaklarca dile getirilen kitap sektöründe Sabit Fiyat Yasası için harekete geçildiğini duyurdu.

Doğan Holding'in, Emek Dağıtım ve Kırmızı Kedi Kitabevleri'ni satın alacağı iddiaları ile sektörün giderek hareketlendiğini işaret eden Çavuş, "Bir diğer haber Sabit Fiyat Yasası'nın Ekim-Kasım gibi çıkacağı yönünde. Türkiye Yayıncılar Birliği uzun zamandır bu konuda çalışıyordu" ifadesini kullandı.

D&R'ın sahibi olan Turkuvaz Grubu'nun hükûmet kanadına bu yasa için baskıda bulunduğunu belirten Çavuş, eğer sabit fiyat yasası çıkarsa daha fazla D&R mağazasının açılabileceğini dile getirdi.

Doğan Holding'in dağıtım ve kitabevi tarafını güçlendirerek hem D&R'lara hem de Türkiye'de yeni yatırımlarda bulunan Amazon'a rakip olmayı hedeflediğini hatırlatan Çavuş, bu yasa ile yayıncılık dünyasının derinden değişebileceğini işaret etti. Çavuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabit Fiyat Yasası bir kitabın piyasaya çıktıktan sonra fiyatının her yerde aynı olması demek. Bu da online'da kıyasıyla fiyat rekabetini yok edecek. 'Yüzde 35-45 indirim' kampanyalarına veda ediyoruz. Bu bize ne getirir? Kitapçılar yeniden filizlenmeye başlar. Muhtemelen sadece kitabevi ile para kazanamayan dükkân sahipleri bunları yine oyuncak/kırtasiye/cafe ile birlikte sunacaklar. Kitap satışı düşer mi? Emin değilim ama kitap satış sitelerinin daha iyi hizmete yöneleceği kesin. Yasa geçerse, şimdiki gibi -sınırlı stok tutma- ortadan kalkabilir, kargolar hızlanabilir."

Türkiye Yayıncılar Birliği: İndirimler yıkıcı sonuçlar doğuruyor

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de daha önce bu yasanın çıkması için çalışmalarda bulunduklarını ifade etmişti. Küçük yayıncının korunacağını ve sektörün daralmasının engelleneceğini savunan Kocatürk, şöyle konuşmuştu:

"Büyük holdinglerin yaptığı indirimler, kitapçılar açısından yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Birden bire kitapçılar kapanıyor, internet siteleri kapanıyor, sonra da yayıncılara çok ağır koşulları dayatıyorlar. Kitapçıları bu tür risklerden koruyan sabit fiyat yasasının, bizim ülkemizde de uygulanması gerekiyor. Böylelikle küçük yayıncı korunmuş, sektörün daralmasının önü kesilmiş olur."

Hâlihazırda birçok yayınevi, kitabın etiket fiyatını internet sitelerinden okurun alacağı indirimli fiyat üzerinden hesaplayarak belirliyor. Bu yasa eğer yürürlüğe girerse yayınevlerinin etiket fiyatlarında ne gibi bir düzenlemeler yapacağı da merak ediliyor.