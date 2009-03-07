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Kitaplarını arkadaşları imzaladı

Bursa 7. Kitap Fuarı'nda bugün imza gününe katılması planlanan Balbay'ın kitaplarını yazar arkadaşları imzalandı.

07 Mart 2009 02:00

Bursa 7. Kitap Fuarı'nda bugün imza gününe katılması planlanan Mustafa Balbay'ın "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine kitaplar, yazar arkadaşları tarafından imzalandı.


TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bursa 7. Kitap Fuarı'ndaki Cumhuriyet Kitapları Standı'ndaki imza gününe, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay yerine arkadaşları katıldı.

Balbay'ın arkadaşları Deniz Som, Ataol Behramoğlu, Faik Bulut, Orhan Bursalı, Ümit Zileli ve Server Tanili, okuyucular tarafından stanttan satın alınan kitapları imzaladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri imza gününde, yazarların ve stant çalışanlarının yakalarında Mustafa Balbay'ın tanıtım kartı bulunduğu, kartta Balbay'ın adı ile soyadının ortasında kendi ön adlarının yazılı olduğu dikkati çekti.

Ümit Zileli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Balbay'ı tutuklanmış olarak değil çok kısa dinlenme için birkaç gün ayrılmış olarak kabul ettiklerini belirterek, "Böylesine bir hukuksuzluk mutlaka yerini bulacaktır ve Balbay aramıza dönecektir. Önemli olan Türkiye'nin nereye dönmüş olduğudur. Türkiye, öyle bir karanlığın içinde seyrediyor ki, bu sürece karşı biz kalemimizin içindeki son damla tükenene kadar gördüğümüzü, bildiğimizi, yaşadıklarımızı ve yorumumuzu yazacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"dedi.

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