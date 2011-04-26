-KİTAPÇIKLARIN İNCELEMESİ TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre iddiaları'' konusunda yürütülen soruşturmada, seçilen kitapçıklarda inceleme yapan bilirkişi heyetinin çalışmalarını tamamladığı bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre iddiaları'' konusunda yürüttüğü soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, ''81 ilde sınava giren adaylara ilişkin soru kitapçıklarından, sondaj usulü ile seçilen yeterli sayıda soru kitapçığının, resen seçilen uzman bilirkişi heyeti marifetiyle incelemelerinin tamamlandığını'' açıkladı. Açıklamada ayrıca ''sınavın iptaline ve soruşturmanın içeriğine dönük çıkan haberler ve yapılan yorumların, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile bir ilgisinin bulunmadığı'' bildirildi. ''Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde 2011 yılı YGS sınavına giren 1 milyon 700 bin adaya ait tüm cevap anahtarlarının bulunduğu veri tabanının, aday bazlı olarak tek tek incelenmesine başlandığı, bu incelemenin son aşamasına gelindiği'' de ifade edilen açıklamada, ''bir kısım görevlilerin ifadelerine ve bilgilerine başvurulduğu, gerek duyulduğunda diğer görevlilerin de ifadelerine başvurulacağı" kaydedildi.