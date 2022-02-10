Kitapçı ve kırtasiyecilerden internet satışlarına düzenleme talebi

Kitapçılar ile kırtasiyeciler kağıda gelen zamlara karşı ortak açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. Kitapçı ve kırtasiyeciler, haksız rekabete yol açtığını belirttikleri internet üzerinden kitap satışları ile marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini talep etti.

Kitapçılar arasında her gün kepenk indiren ve faaliyetini durdurma kararı alanların olduğunun belirtildiği açıklama şöyle:

"İnternet üzerinden satışlara acil düzenleme getirilmeli"

İndirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz. Kitabevlerinin yapacağı kültürel etkinliklere kurumların destek vermesini, kitabevlerinin bulundukları bölgelerde birer kültür adacığı olduklarının kabul edilmesini istiyoruz. Bu yönüyle bağımsız kitabevlerinin önemi ve kültürel çeşitlilikte rolü üzerine tüm paydaşları düşünmeye davet ediyoruz. Kitabevlerinin satışlarına olumsuz etki yapan internet web sitelerinde yapılan yıkıcı indirimlerin yarattığı ticaret savaşlarına bir düzen getirecek düzenlemeleri acilen talep ediyoruz.

"Korsan kitap, üreticiyi de kitapçıyı da yok etmektedir"

Kitap fuarlarında etkin olarak yer almayı, şehrin kültürünü, okurunu en iyi bilen kitapçılar olarak yayınevlerinin kitaplarının satışını bizler aracılığıyla yapmasını talep ediyoruz. Fuar yapılan bölgelerde bölgenin kitabevlerine ücretsiz yer verilmesini talep ediyoruz. Korsan kitap, üreticiyi yok ettiği gibi kitapçıları da yok etmektedir. Korsan kitap satılan fiziki ve dijital tüm alanlarla etkin mücadele edilmesini talep ediyoruz.

"Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini talep ediyoruz"

Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. Belli firmalara ihale edilen okul kitaplarının dağıtımı işinin okullar civarındaki kırtasiyeciler/kitapçılar aracılığıyla yapılmasını talep ediyoruz. Hazırlık kitaplarında müfredatın sık sık değiştirilmemesini istiyoruz. E-ticaret satışları ile ilgili düzenleme talep ediyoruz.” (ANKA)