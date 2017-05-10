“Kitap toplatmanın memlekete nasıl bir katkısı olabilir?”

Belge Yayınları'nın basılması ve kitaplarının toplatılması HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan tarafından Meclis gündemine taşındı.

1977’de Ayşe Nur Zarakolu ve Ragıp Zarakolu tarafından kurulan Belge Yayınları’nın 7 Mayıs günü polisler tarafından basılması ve hakkında toplatma kararı olmayan kitaplar dahil toplam 2 bin kitaba el konulması, yayınevi çalışanının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

Evrensel’de yer alan habere göre Paylan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu sorular yer aldı: