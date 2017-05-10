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“Kitap toplatmanın memlekete nasıl bir katkısı olabilir?”

Paylan, Belge Yayınları'nın basılmasını Meclis gündemine taşıdı

10 Mayıs 2017 19:58

Belge Yayınları'nın basılması ve kitaplarının toplatılması HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan tarafından Meclis gündemine taşındı.

1977’de Ayşe Nur Zarakolu ve Ragıp Zarakolu tarafından kurulan Belge Yayınları’nın 7 Mayıs günü polisler tarafından basılması ve hakkında toplatma kararı olmayan kitaplar dahil toplam 2 bin kitaba el konulması, yayınevi çalışanının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı. 

Evrensel’de yer alan habere göre Paylan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu sorular yer aldı:

  •  Belge Yayınları’na yapılan baskının gerekçesi nedir?
  • Baskın, bandrolsuz kitap ihbarı nedeniyle yapılmış ise, bandrollü ve hakkında toplatma kararı olmayan kitaplara hangi gerekçeyle el konmuştur?
  • 2017 yılında kitap toplama, yayınevi basma gibi ilkel eylemlerin memleketimize nasıl bir katkısı olabilir?

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Garo Paylanbelge yayınları

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